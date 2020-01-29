الرباط 4 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم إلى مجمل ردود الأفعال تجاه الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميًا بـ " صفقة القرن"، التي طرحها أمس الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض.وأبرزت أن عدة هيئات حقوقية مغربية عبرت عن رفضها للخطة وتوعدت برد غاضب مستمر حتى إسقاط المشروع، مبرزةً رد فعل دولة فلسطين التي دعت إلى عقد دورة طارئة لمجلس الجامعة العربية لبحث تداعيات خطة السلام الأمريكية، مشيرةً أيضًا إلى مجمل ردود الأفعال العربية والعالمية الرافضة لـ "صفقة القرن".وتحدثت صحف الأربعاء عن اتهام بريطانيا لتركيا، بشن هجمات واسعة عبر الانترنت، استهدفت حكومات ومؤسسات في أوربا والشرق الأوسط ، متابعةً وضع فيروس كورونا الذي يواصل تفشيه بعدد من الدول، مشيرةً إلى أن ضحايا الفيروس في ارتفاع، وأن عدة دول شرعت في إجلاء رعاياها من الصين.// انتهى //12:33ت م0079