لندن 4 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم عدة مقالات متعلقة بتفاصيل ما يسمى "صفقة القرن" التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس.وأشارت إلى أن المقترحات المدرجة ضمن الصفقة تلبي مطالب الإسرائيلين أكثر من الفلسطينيين، وبالتالي قد يكون رفضها هو الخيار المرجح بالنسبة للفلسطينيين في الوقت الراهن.ولفتت صحف الأربعاء الانتباه إلى انقسام الدول الغربية حول الصراع في ليبيا ربما يلقي بظلاله على جهود التوصل الى إتفاق سلام دائم هناك.ونقلت مخاوف من أن وقف عمليات قوات التحالف الدولي في العراق ربما تؤدي إلى عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي، خصوصًا بعد تنفيذ خلايا نائمة تتبع للتنظيم عمليات إرهابية في سوريا والعراق خلال الشهر الماضي.وتطرقت إلى نزوح آلاف المواطنيين السوريين جراء القصف الجوي والبري الذي نفذته قوات الأسد أثناء دخولها معرة النعمان بريف إدلب، مشيرةً إلى أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيستأنفان مفاوضات العلاقة المستقبلية لما بعد بريكست بداية شهر مارس القادم.// انتهى //12:35ت م0080