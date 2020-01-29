الطائف 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسدشن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني قاضي اليوم ندوة "الزراعة العضوية " وذلك بفندق اريديوم بالمحافظة .وأوضح قاضي أن الزراعة العضوية حماية بعد الله للمستهلك من الاضرار التي تنتج من الزراعة التقليدية وحماية للبيئة حاثاً المزارعين الحاضرين للندوة بالتحول إلى الزراعة العضوية مؤكداً استعداد الفرع تأمين احتياجاتهم عند رغبتهم بالتحول إلى هذا النوع من الزراعة .بعد ذلك تحدث المهندس نبيل الوصيعي عن أهمية الزراعة العضوية وفوائدها، التي تجعل المزارع يحول مزرعته من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية, مشيرًا إلى أن عدد المزارع العضوية بالمملكة لا تتجاوز 200 مزرعة, لافتاً النظر إلى وجوب عمل المزارع بهذا النوع من الزراعة، حسب ما حثت به منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو".وأفاد أن الزراعة العضوية نظام شامل لإدارة الإنتاج يروج ويعزز سلامة النظام الايكولوجي الزراعي بما في ذلك التنوع البيولوجي، والدورات البيولوجية والنشاط البيولوجي في التربة، وذلك بالتركيز على استخدام أساليب الإدارة بدلًا من استخدام المدخلات غير الزراعية ، والإنتاج العضوي وآلية التحول للزراعة العضوية.وفي سياق متصل أوضح فيصل المرشد أن أهداف سياسة الزراعة العضوية والخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية وطريقة التقديم على بوابة الوزارة للحصول على الدعم المالي المباشر للمزارع العضوية وفتح التحول للمساحات المزروعة وكذلك تكاليف التوثيق والتفتيش حيث بلغ مقدار الدعم منذ انطلاقته في شهر يوليو 2018م مبلغ ما يقارب ثلاثة ملايين حتي تاريخه.// انتهى //13:42ت م0117