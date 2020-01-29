القطيف 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسشارك 62 مرشداً صحياً اليوم، في الورشة التوعوية "أمراض الدم الوراثية"، التي نظمها مستشفى القطيف المركزي التابع للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع الشؤون الصحية المدرسية لتعليم المنطقة.وهدفت الورشة إلى توعية المرشدين الصحيين عن مرض فقر الدم المنجلي، والتعريف بأنواع وأمراض الدم الوراثية، وأعراضها، ومضاعفاتها، وعلاجها وطرق الوقاية منها، حيث سلطت الورشة الضوء على أهمية الفحص ما قبل الزواج، فيما جرى توزيع مطويات للمرشدين الصحيين تحمل إرشادات ونصائح طبية للمصابين بفقر الدم المنجلي، وتبيّن كيفية التعايش مع هذا المرض وسبل التخفيف من معاناته.// انتهى//13:43ت م0118