سياسي / الرئيس اللبناني يؤكد لنظيره الفلسطيني تمسك لبنان بالمبادرة العربية للسلام
الأربعاء 1441/6/4 هـ الموافق 2020/01/29 م واس
بيروت 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس
أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "لبنان متمسك بالمبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمّة بيروت لاسيما حق عودة الفلسطينيين الى ارضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".
وشدد الرئيس عون خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم بنظيره الفلسطيني:" تضامن لبنان رئيساً وشعباً مع الفلسطينيين في مواجهة التطورات التي نشأت عما بات يُعرف بـ "صفقة القرن".
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13:50ت م
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