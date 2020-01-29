بيروت 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "لبنان متمسك بالمبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمّة بيروت لاسيما حق عودة الفلسطينيين الى ارضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".وشدد الرئيس عون خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم بنظيره الفلسطيني:" تضامن لبنان رئيساً وشعباً مع الفلسطينيين في مواجهة التطورات التي نشأت عما بات يُعرف بـ "صفقة القرن".// انتهى //13:50ت م0120