ينبع 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأبرمت الهيئة الملكية بينبع اليوم، اتفاقيتين مع عدد من الشركات الوطنية، بحضور مدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة الدكتور فهد القرشي.وتتمثل الاتفاقية الأولى في إنشاء وتشغيل مركز خدمات المسافرين ومحطات الوقود (محطتين وقود) في المدخل الجنوبي لمدينة ينبع الصناعية بمساحة إجمالية تقدر بـ 100 ألف متر مربع لكل محطة، والثانية إنشاء وتشغيل مجمع تجاري (جراند بلازا) في الواجهة البحرية بينبع الصناعية بمساحة إجمالية تقدر بـ 30,416 متراً مربعاً.ويأتي توقيع الاتفاقيات في إطار سعي الهيئة الملكية لتوفير المزيد من الخدمات والتجهيزات الأساسية المناسبة بما يتواكب مع حركة النمو الصناعي والاستثماري المزدهر الذي تتميز به مدينة ينبع الصناعية.// انتهى //13:52ت م0121