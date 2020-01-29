عنيزة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسرأس محافظ عنيزة، رئيس المجلس المحلي عبدالرحمن بن إبراهيم السليم اليوم الاجتماع الـ 15 في دورته الخامسة للمجلس المحلي بقاعة الاجتماعات في مقر المحافظة .وقدم سكرتير المجلس خالد الصالحي في مستهل الاجتماع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس المنطقة على توصيات الاجتماع الـ 14 .واستعراض الاجتماع عدد من المواضيع منها زيارة أعضاء المجلس المحلي للمدينة الجامعية للوقوف على الاحتياجات والمساهمة في تذليل الصعوبات، ودراسة ازدواجية امتداد طريق الخرماء، وذلك لما يشكله من خطورة وكثافة مرورية، وآلية تركيب اللوحات الإرشادية داخل الجهات الحكومية والحيوية وفي مداخل المحافظة.وفي نهاية الاجتماع قدم رئيس المجلس شكره للأعضاء، مثمناً جهودهم للإسهام في تطوير محافظةعنيزة .// انتهى //13:54ت م0122