الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسنظم المركز الوطني للتنافسية بمدينة الرياض اليوم، النسخة الأولى من فعالية "حديث التنافسية" تحت عنوان "نظرة على التنافسية العالمية وأثرها على المملكة في 2020"، ألقاها مؤسس المركز العالمي للتنافسية والرئيس السابق للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الدكتور ستيفان غاريللي، بحضور أصحاب السمو والمعالي من قادة الجهات الحكومية بالإضافة إلى ممثلي كبريات شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.ويأتي تنظيم الفعالية بهدف تمكين قادة الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية للتنافسية وأهدافها الجديدة في 2020 وأثرها على بيئة الأعمال بالإضافة إلى مناقشة مُمكّنات المملكة لتعزيز التنافسية بما يعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وتناولت الفعالية مجموعة من المواضيع تضمنت القواعد الجديدة للقدرة التنافسية العالمية في العام 2020، البيئة الاقتصادية والتجارية على القدرة التنافسية للدول والمؤسسات، وإدارة الكفاءات وتطوير المهارات.الجدير بالذكر أن المملكة تقدمت في 4 تقارير عالمية خلال الفترة الماضية صادرة عن مؤسسات دولية مرموقة، كما صنّفت مجموعة البنك الدولي المملكة كأكثر الدول إصلاحاً من بين 190 دولة حول العالم في تقريرين عالميين.// انتهى //13:57ت م0125