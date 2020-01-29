ساق 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أمس، محطة تنقية المياه الثامنة في مركز ساق وضخ المياه لشمال غرب المنطقة وتنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع تغذية شمال غرب القصيم من خلال الخطوط الناقلة وشبكات المياه في محافظة البكيرية والمراكز التابعة لها, بقيمة إجمالية قدرها 228,896,396 مليون ريال.وتفقد سموه محطة تنقية المياه الثامنة في المنطقة والمرحلة الأولى من مشروع خطوط النقل والشبكات، معبراً عن سعادته بافتتاح تلك المشروعات التي تأتي استكمالاً لما سبق تنفيذ من شبكات المياه بالمحافظة.وقام الأمير فيصل بن مشعل لدى وصوله مقر المحطة بتدشين المشروع وإطلاق المياه للخط المغذي لشمال غرب بريدة عبر فتح الخط الناقل للمياه من داخل المحطة، واطلع على عدد من الخرائط التي توضح مراحل تنفيذ المشاريع، والمراكز التي تغطيها المحطة التي كانت بتكلفة إجمالية بلغت 56.300.000 ريال، مستمعاً إلى شرح من مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي، عن المشروع وما تتكون منه محطة الضخ، واستكمال الخطين الناقلين الرئيسيين الأول والمتجه إلى شمال غرب مدينة بريدة بطول أكثر من 58,4 كم بتكلفة إجمالية وصلت إلى 69.340.000 ريال، والثاني المغذي للمراكز شمال غرب المنطقة الذي بلغ طوله 167 كم بتكلفة بلغت 86.256.396 ريال، ومشاريع شبكات المياه والتوصيلات المنزلية بطول 84 كم بتكلفة إجمالية 17 مليون ريال.// يتبع //13:57ت م0126

إثر ذلك، دشن سموه برنامج سقيا القصيم الإلكتروني الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن هذا التدشين انطلاقا من رؤية المملكة 2030 في تسهيل حياة المواطنين من خلال استخدام التقنية الحديثة التي تسعى المديرية العامة لخدمات المياه بالقصيم لتطبيق نظام إدارة ومراقبة السقيا المجانية بطريقة آلية وذكية سعيا منها إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير آليات الرقابة على عمليات هذه الخدمات والحفاظ على المال العام والحد من الهدر في الثروة المائية.من جانبه، قدم مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي شرحاً موجزاً لسموه عن ما يتميز النظام بالبساطة وسهولة أداء المهمة والدقة وسرعة الحصول على المعلومة ابتداء من تسجيل المواطنين بالنظام من خلال إدخال بعض البيانات المطلوبة، إذ يتم طلب الخدمة إما من خلال التطبيقات على الجوال أو عن طريق الرسائل النصية SMS ويصل الطلب للجهة المعنية والتي بدورها تقوم بإسناد المهمة للسائق المعني بتوصيل الخدمة، وفي ذات الوقت ترسل بيانات السائق للمواطن في حال رغبته في المتابعة والتواصل أثناء عملية التوصيل، لافتاً الانتباه إلى أن للأنظمة الذكية نصيب في هذا النظام حيث تم تزويد جميع الصهاريج بتجهيزات تقنية تتواصل مع النظام وترسل البيانات لحظة بلحظة لمعرفة موقع الصهريج وكميات المياه المحمولة وموقع التعبئة والتفريغ ولغاية وصول الخدمة للمواطن المستحق لها وإقراره باستلامها من خلال تأكيد الاستلام من خلال الجوال.// يتبع //13:57ت م0127

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وجهود المسؤولين في المديرية العامة للمياه بالمنطقة وجميع من يقوم في خدمة وتوفير هذا الجانب الهام وهو المياه التي يقوم عليها أبناء هذا الوطن الغالي، مقدماً شكره وتقديره لمن يقوم بهذه الخدمة وهذا الدعم السخي والكريم من حكومتنا الرشيدة –أيدها الله-.حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ومستشار سمو أمير القصيم إبراهيم الماجد, ومحافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة، وعدد من المسؤولين بالمحافظة من مدنيين وعسكريين, ومسؤولي قطاع خدمات المياه بالمنطقة.// انتهى //13:58ت م0128