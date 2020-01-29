الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأطلقت مؤسسة الملك خالد برنامج " أهالينا للاستثمار الاجتماعي" في دورته الأولى بهدف تأصيل وتطوير الفئات الأقل دخلاً وذوي الاعاقة لدخول سوق العمل وزيادة استقلاليتھم المادية، عبر التمويل والإشراف على عدد من البرامج التنموية التي تنفذھا منظمات غير ربحية محلية.ويأتي ذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، التي عززت منظومة الخدمات الاجتماعية، وتمكين القطاع الثالث من الوصول للأهداف المنوطة به والتمكين الاقتصادي للفئات الأقل دخلاً.وتنبع أھمية البرنامج بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري كونه سيعمل على معالجة التحديات التي تواجھھا الفئات الأقل دخلاً وتمكينھم من الدخول إلى سوق العمل والوصول للاستقلالية المادية، ليتمكنوا من المشاركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للمملكة.وتعد ھذه الشراكة ھي الأولى من نوعھا، حيث سيتشارك الطرفان في تنفيذ جميع الأعمال الإدارية واللوجستية والاستشارية المتعلقة بالبرنامج، وذلك بتنسيق بين فريق العمل في الجھتين على أساس الخبرة النوعية لأعضاء الفريق.وتعـد ھذه الشراكة نقلة نوعية في منظومة التعاون بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي إذ تسعى مؤسسة الملك خالد إلى مثل ھذه الشراكات، إدراكاً منھا بأهمية تمكين المجتمع وما لذلك من انعكاسات إيجابية على نمط حياة الأفراد.// انتهى //14:01ت م0129