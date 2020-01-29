ثقافي / "الفأل وحسن الظن بالله" .. محاضرة دينية ببحر أبو سكينة غداً
الأربعاء 1441/6/4 هـ الموافق 2020/01/29 م واس
أبهـا 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مركز بحر أبو سكينة غداً محاضرة دينية بعنوان " الفأل وحسن الظن بالله " يلقيها حسين بن علي عسيري في الجامع الكبير ببحر أبو سكينة.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن نشاطات فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير لهذا العام لتعليم الناس بأمور دينهم ودنياهم.
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15:19ت م
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