أبهـا 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مركز بحر أبو سكينة غداً محاضرة دينية بعنوان " الفأل وحسن الظن بالله " يلقيها حسين بن علي عسيري في الجامع الكبير ببحر أبو سكينة.وتأتي هذه المحاضرة ضمن نشاطات فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير لهذا العام لتعليم الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //15:19ت م0174