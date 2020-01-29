مكة المكرمة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسارتبطت بلدية مدركة بمنظومة الرقابة الإلكترونية "شامل" التابعة للديوان العام للمحاسبة، لتوفير بيئة آلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات مع الجهات الحكومية، حيث تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى بلديات منطقة مكة المكرمة.وأوضح رئيس البلدية الدكتور ريان الصعب، أن هذه الخطوة تهدف إلى المضي في مسيرة التحول الرقمي في المملكة، وتوفير خدمات بلدية راقية تتماشى مع احتياجات المستفيدين، ولتسريع الإجراءات الداخلية بالبلدية، إضافةً إلى تحقيق التكامل مع مختلف الجهات الحكومية في المملكة لتطوير مسيرة التحول الرقمي، مؤكداً أهمية تضافر الجهود مع الجهات الحكومية للارتقاء بهذه المسيرة إلى مستويات متقدمة، وتحسين الخدمات البلدية المُقدمة.// انتهى //15:21ت م0175