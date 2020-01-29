الأحساء 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأطلقت جامعة الملك فيصل ممثلة بإدارة تطوير الشراكة المجتمعية أمس، فعاليات المعرض التسويقي "إبداعي إنتاجي ٢" الذي يقام على مدى ثلاثة أيام في مقر الجامعة، بمشاركة مركز ريادة الأعمال، ومركز جنى لبناء الأسر المنتجة، وجمعية البر بالأحساء، وعدد من الطالبات المبدعات والسيدات الحرفيات، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، وعددا من مسؤولي الجامعة.وأوضح الدكتور العوهلي أن الجامعة حريصة على دعم جميع الموهوبات والمبدعات، منوها بما يضم المعرض من ابداع ومنتجات متنوعة.ويهدف المعرض إلى تنمية الوعي لدى أفراد المجتمع المحلي بدور الأسر المنتجة في تنمية المجتمع ودعم اقتصاده، وتحفيز طالبات الجامعة والتعليم العام على العمل الحر، وإبراز إبداعات القطاعات النسائية والمساهمة في تسويق منتجات الأسر المنتجة في المجتمع المحلي، كما يهدف إلى إكساب طالبات الجامعة خبرات جديدة في مجالات المال والأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة، وتعريف الطالبات بمهن بديلة من خلال المشغولات والأعمال اليدوية والتي تناسب إمكانات وقدرات الفتيات.ويتضمن المعرض أركان متنوعة بين المشغولات والحرف اليدوية، والمبيعات الغذائية، والمنتجات المحلية، وصناعة الصابون وتحضير العطور والبخور وغيرها من الحرف ، إضافة إلى ورشتي عمل "كيف تبدأ مشروعك التجاري" ، و"أطلقي موهبتك".// انتهى //15:26ت م0179