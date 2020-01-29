تبوك 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة نشاط الطالبات اليوم ، البرنامج التدريبي" كتابة المقالة "، ضمن خطتها التدريبية للاستعداد للمسابقات الوزارية ، مستهدفاً (111) طالبة من المرحلتين الابتدائية و المتوسطة ويستمر على مدى يومين ، وذلك بمركز تدريب نشاط الطالبات.وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات هدى المندح أهمية إعطاء الطالبات فرصة لممارسة أشكال مختلفة من فنون اللغة العربية بما يعمل على تنمية مهارتهن اللغوية ويعزز قيمتها لديهن ،مشددة على أثر ذلك على تنمية شخصياتهن وتطويرها وفق خطة مدروسة ، مشيرة إلى أن البرنامج الذي قدمته المشرفة رانيا الجوني يهدف إلى تنمية مهارات الطالبات في مجال كتابة المقالة بأنواعها وتعزيز ثقة الطالبة في قدراتها ومهاراتها الأدبية والثقافية ، وتناول عدة محاور من أهمها : التعريف بالمقالة ، وأنواع المقالة ، وعناصر البناء الفني للمقالة ، وكيفية إعداد المقالة.// انتهى //15:26ت م0180