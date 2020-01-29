الوجه 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واستواصل بلدية محافظة الوجه أعمالها التطويرية في تنفيذ عدد من المشروعات في مدن ومراكز وهجر المحافظة التي تقع ضمن نطاق إشرافها.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمود بن عبدالله العطوي أن البلدية تنفذ حاليا أعمال إعادة سفلتة طريق الملك عبدالله ووسط المحافظة وردم وسفلتة الشوارع الداخلية لبعض المخططات ضمن أعمال مشروعات السفلته والأرصفة والإنارة بالمحافظة.وأشار إلى أن استكمال أعمال أعادة سفلتة طريق الملك عبدالله يأتي امتدادًا للمشروعات التي تقوم بها البلدية في الأحياء الجديدة بالمحافظة للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة مؤكدًا أهمية تلك المشروعات في تطوير المحافظة ومدى إسهامها في تحسين الأحياء كافة و خدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين للمحافظة .//انتهى //15:27ت م0181