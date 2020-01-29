المدينة المنورة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسيواصل برنامج "سفراء الوسطية" في نسخته الرابعة فعالياته بمشاركة أكثر من180 طالباً وطالبة يمثلون 30 جامعة وكلية سعودية.وشهدت فعاليات البرنامج الذي تُنظمه جامعة طيبة بالمدينة المنورة, عقد محاضرةٍ تناولت مفهوم وإنجاز مباردة "خير أمة"، ولقاءات حوارية عن بعض المفاهيم الأخلاقية التي تسعى المبادرة إلى غرسها وتعزيزها في المجتمع السعودي, بالإضافة إلى دورة بعنوان "الحوار الإعلامي", استهدفت الطالبات والطلاب المشاركين في البرنامج، قدمها متخصصون في المجال الإعلامي، لتنمية مهارات ومعارف واتجاهات الحوار الإعلامي الإيجابي.يُذكر أن برنامج "سفراء الوسطية" في نسخته الرابعة, الذي يُقام بشراكة استراتيجية مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية, ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يهدف لتعزيز الإسهام في بناء الشخصية الشبابية بسماتها الوسطية في الفكر والعمل والسلوك، وربط مفاهيم الوسطية بالعمل والتطبيق؛ مما يحقق التآلف بين الشباب الجامعي وتلاحمه.// انتهى //15:29ت م0185