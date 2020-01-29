حائل 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسنظمت كلية الهندسة بجامعة حائل بالتعاون مع الإدارة العامة للمشاريع والتشغيل والصيانة والبرنامج الوطنيّ لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة " مشروعات " أمس ورشة عمل بعنوان "الخطة الخمسيّة لمحفظة المشاريع " بحضور معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم ووكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح المطيري، وعدد من أعضاء مجلس المنطقة.وتهدف الورشة إلى التعريف بالإجراءات اللازمة لإدارات المشاريع والجهات العامّة، وتقديم أفضل الممارسات العالميّة في تخطيط محفظة مشاريع البنية التحتية والتخطيط وتطوير القدرات.وقدم المهندس الزامل خلال الورشة عرضا تعريفيّا ببرنامج "مشروعات" .وفي ختام الورشة كرّم معالي مدير جامعة حائل المشاركين ببرنامج " مشروعات " .// انتهى //15:31ت م0186