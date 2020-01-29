الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأطلقت جمعية سند الخيرية حملة ( فبراير الذهبي ) التعريفية والتوعوية لمدة شهر بهدف دعم الأطفال المرضى بالسرطان .وحرصت الجمعية على التوسع بأنشطة هذه الحملة لتصل لكل شرائح المجتمع مثل المدارس، الجهات الحكومية والخاصة، والمستشفيات، المراكز التجارية،المطاعم, والمقاهي.وتتضمن حملة فبراير_الذهبي مجموعة من الحفلات والأنشطة تقيمها وتنظمها جمعية سند للأطفال المنومين في مراكز الأورام مثل مركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال، مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، مستشفى الملك عبدالله للأورام بالحرس الوطني، كما ستفتتح في التاسع من فبراير صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية حملة للتبرع بالدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.وتقوم الجمعية بعمل الشراكات التعاونية مع الجهات الداعمة للتبرع بجزء من ريع الدخل خلال الشهر أو جزء منه لصالح أطفال الجمعية ، كما ستقام الحملات التوعوية في المدارس والجامعات والمراكز التجارية للتعريف بخدمات وبرامج الجمعية ونشر ثقافة التطوع والمبادرة للدعم والمساندة خلال هذا الشهر .//انتهى//15:33ت م0188