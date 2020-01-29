الدمام 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأبرم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية اليوم, مذكرة تعاون مع مركز الإرشاد الجامعي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وذلك في مقر جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام, حيث مثّل المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالتوقيع المشرف العام على المركز الدكتور عبدالحميد بن عبدالله الحبيب.واشتملت مذكرة التعاون الموقعة بين الطرفان على مجموعة من الأنشطة والبرامج النوعية ذات العلاقة بالصحة النفسية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في إعداد الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة، وتقديم برامج تطويرية تسهم في تنمية الشخصية وتخفيف عوامل الخطورة، وتبادل الخبرات والتجارب، وتقديم الاستشارات في مجال تعزيز الصحة النفسية.وتأتي هذه الاتفاقية لتسهم بدورها في تعزيز مفاهيم الصحة النفسية وتحسين جودة الحياة لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وسعيًا من الطرفان لتحقيق رؤية المملكة المتمثلة في مجتمع حيوي بيئته عامرة، التي نصت على أن تحقيق السعادة والرخاء لأبناء المملكة والمقيمين فيها يتطلب تعزيز الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية، وبناء مجتمع ينعم أفراده بحياة كريمة، ونمط حياة صحي، ومحيط يوفر بيئة إيجابية جذابة.// انتهى //16:42ت م0223