الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة في الرياض اليوم, سفير جمهورية موريشوس لدى المملكة شوكت علي سودهن، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة.ورحب معاليه بالسفير سودهن، معربا عن تهانيه له بمناسبة تعيينه سفيرا معتمدا لجمهورية موريشوس لدى المملكة، متمنيا له التوفيق والسداد في مهمته.ونقل السفير إلى معالي الأمين العام رسالة خطية من رئيس وزراء جمهورية موريشوس تتعلق بتطوير التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية موريشوس بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانين.وجرى خلال الاستقبال بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية موريشوس والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات.// انتهى //16:43ت م0224