القاهرة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم بدعم من إعلان تفاصيل صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية "STC" على حصة "فودافون العالمية" في "فودافون مصر" البالغة 55 %.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 3ر8 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند 8ر699 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 7ر2 مليار جنيه، تضمنت 9ر1 مليار جنيه تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 04ر1 % ليبلغ مستوى 84ر13762 نقطة، كما ربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 38ر1 % مسجلاً 534 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي أضاف نحو 53ر1 % لينهي التعاملات عند 63ر1384 نقطة.// انتهى //16:44ت م0225