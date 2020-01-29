سويسرا 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأعلن الاتحاد العالمي للتزلج اليوم إلغاء منافسات كأس العالم للتزلج الألبي التي كان مقرر إقامتها في مدينة يانتشينج الصينية فبراير المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور .وكان من المفترض أن تشهد المدينة مسابقتين من سباقات كأس العالم في 15- 16 فبراير، وذلك للمرة الأولى في الصين، واختبار المواقع المشاركة في استضافة فعاليات أولمبياد بكين 2022 الشتوي.وأكد رئيس الاتحاد العالمي للتزلج جيان فرانكو كاسبر "أن معدلات الخطر في يانجتشينج منخفضة، إلا أن الأولوية لصحة الرياضيين وكل المشاركين ."وانضمت منافسات كأس العالم للتزلج الألبي إلى مجموعة من الأحداث الرياضية التي تأثرت بانتشار الفيروس ,وشهدت الأيام الماضية نقل منافسات في التصفيات المؤهلة لكرة القدم وكرة السلة والملاكمة في أولمبياد طوكيو 2020، إلى خارج الصين .// انتهى //16:46ت م0226