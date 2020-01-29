الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واساستقبل معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم، معالي الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة ، الذي قدم للسلام على معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله أمينا عامًا لمجلس التعاون.وقد أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها الأمين العام خلال فترة عمله لتعزيز العلاقات الخليجية في إطار منظومة مجلس التعاون، ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات، متمنيًا لمعالي الأمين العام التوفيق والسداد.وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة التعاون الخليجي المشترك، والجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لتحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء.// انتهى //16:49ت م0229