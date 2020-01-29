الدمام 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسوقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل ومدير عام تنمية الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية" هدف" عبدالعزيز اليوسف اليوم مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع إحدى الشركات الوطنية ، وذلك لتوطين عدد ٨٤ وظيفة هندسية وادارية .وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى التوطين وتحقيق أهداف الوزارة من التمكين، وتسعى إلى رفع معدل التوطين وتحفيز القطاع الخاص بالكوادر البشرية تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.وأشاد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بجهود ‏إدارة التوطين بالمنطقة الشرقية ومقدماً بالغ شكره وتقديره إلى الجهات المشاركة مع الفرع في مثل هذه المبادارت المباركة متمنياً التوفيق للجميع وأن تستمر هذه الجهود لما تصب في مصلحة الوطن وتحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:52ت م0232