برلين 4 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسالتقى وزير التعاون الإقتصادي والتنموي الألماني الدكتور قيرد مولر اليوم عضو مجلس السيادة السوداني البروفيسور صديق تاور كافي الذي يزور برلين حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون وسبل تعزيز علاقات البلدين، إضافة إلى بحث الزيارة المرتقبة للدكتور قيرد مولر والوفد المرافق له للسودان في فبراير المقبل.وقدم المسؤول السوداني خلال اللقاء شرحًا مفصلاً لجهود السلام بالسودان، مؤكدًا أنها تسير بخطوات إيجابية، وتوقع تحقيق تقدم ملموس في القريب العاجل، مشيراً إلى أن تحقيق السلام بالسودان من أهم أولويات الحكومة الانتقالية خلال مدة الستة أشهر الأولى لكون ذلك يسهم في تحقيق عملية التحول الديمقراطي بصورة سلسة ويحقق التنمية والاستقرار.// انتهى //16:55ت م0233