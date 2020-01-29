الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسوافق المجلس الصحي السعودي في اجتماعه الـ 88 الذي عقد برئاسة معالي وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في مقر الأمانة العامة للمجلس على المرجع الوطني لتحديد مستويات جرعات الأشعة التشخيصية الطبية وهو مشروع وطني تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء التي ترأس اللجنة الوطنية للحماية من الإشعاع في التطبيقات الطبية التشخيصية، وتمثل مجموعة من الاستشاريين والمختصين وذوي الخبرة من مختلف القطاعات الصحية والجامعات الحكومية بالمملكة.كما وافق المجلس على القواعد المنظمة للرعاية الصحية عن بُعد في المملكة "الطب الاتصالي" التي تمت مراجعتها من قبل الأمانة العامة للمجلس، التي تستمد نظاميتها من استراتيجية الرعاية الصحية التي أعدها المجلس وصدرت بقرار مجلس الوزراء المتضمنة التأكيد على أهمية توفير نظم وتقنية معلوماتية في القطاعات الصحية، وتنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية الصادرة بقرار مجلس الوزراء التي تضمن قيام المركز بمهمة الربط بين الجهات الصحية في المملكة والإشراف عليها.واعتمد المجلس منصة رصد نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية، مع التزام القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بالربط الإلكتروني مع نظام "رصد" والإبلاغ عن جميع العمليات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لتذليل التحديات التي تعيق تطبيق النظام.كما جرى خلال الاجتماع الاطلاع على استراتيجية المركز السعودي لزراعة الأعضاء "المرحلة الثانية".من جانب آخر كرم معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأسبق الأستاذ عبدالله بن علي الملفي ، ومعالي نائب وزير العمل الأسبق الدكتورة تماضر بن يوسف الرماح ، على ما قدماه من جهود متميزة خلال فترة عضويتهم في المجلس، كما كرم معاليه مدير عام إدارة تنسيق أعمال المجلس الصحي السعودي الأسبق عبدالله بن صالح الملحم على ما بذله من جهود متميزة خلال فترة عمله في المجلس.// انتهى //16:55ت م0234