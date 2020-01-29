رفحاء 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأزالت بلدية طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية ما يقارب 340 طن من مخلفات الترميم والأنقاض، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها لتحسين المشهد الحضري من خلال إزالة مظاهر التشوه البصري.من جانب آخر وقف رئيس البلدية المهندس حمود بن هليل الحجيفي على مشروع الربط الأسفلتي بين الأحياء السكنية وحي الصناعية، وحث المقاول على سرعة التنفيذ وإنهاء الأعمال حسب الأصول الفنية.كما تفقد أعمال الصيانة الجارية لممرات المشاة بالمدينة، لتحسين المشهد الحضري التي تسهم في توفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030.// انتهى //17:03ت م0236