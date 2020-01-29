سياسي / وزير الخارجية الكويتي يتلقى اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي الأمريكي
الأربعاء 1441/6/4 هـ الموافق 2020/01/29 م واس
الكويت 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس
تلقى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي اتصالًا هاتفيًا من مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين .
وجرى خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات الأخيرة في المنطقة.
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17:58ت م
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