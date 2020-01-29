الكويت 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واستلقى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي اتصالًا هاتفيًا من مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين .وجرى خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات الأخيرة في المنطقة.// انتهى //17:58ت م0256