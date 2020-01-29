طرابلس 04 جمادى الأخرة 1441 هـ الموافق29 يناير2020 م واسالتقى رئيس لجـنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقـوري اليوم السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين بمقر السفارة المؤقت في تونس.وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع السياسية والجهود الفرنسية والدولية لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا، حيث شدد “العقوري” على ضرورة التواصل والتنسيق المستمر من أجل ذلك، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط بين البلدين .كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات وأبرزها الاقتصادية والتعليمية، والاستفادة من الخبرات الفرنسية لبناء المؤسسات الليبية، كما جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب شكره لدعم فرنسا المتواصل للشعب الليبي .// انتهى //18:03ت م0258