موسكو 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأعلنت كازاخستان اليوم أنها ستعلق حركة القطارات والنقل الجوي مع الصين ابتداء من 1 و 3 فبراير المقبل على التوالي، وذلك في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا المتجدد.وأفادت وكالة أنباء كازاخستان أن الحكومة قررت أيضا تعليق إصدار تأشيرات للمواطنين الصينيين ابتداء من الثالث من فبراير المقبل في ظل تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية .// انتهى //18:06ت م0259