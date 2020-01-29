بكين 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسدعا مسؤول كويتي جميع المواطنين الكويتيين إلى تجنب السفر للصين إلا للضرورة القصوى بسبب انتشار فيروس "كورونا المستجد" .وحذر سفير الكويت لدى الصين سميح حيات وفقاً لوكالة الانباء الكويتية المواطنين من المخاطرة بالسفر إلى مركز المناطق الموبوءة، وفي مقدمتها مقاطعة (هوبي) وعاصمتها (ووهان).وأوضح أنه وفق الإحصائيات المعلنة من السلطات الصينية تم تسجيل 132 حالة وفاة ونحو ستة آلاف إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد"، مضيفا أن السلطات الصينية تتوقع أن يصل عدد الحالات المصابة بنهاية اليوم إلى تسعة آلاف حالة .// انتهى //18:10ت م0260