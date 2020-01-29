بيروت 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واساستقبل وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي في بيروت اليوم سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات اللبنانية البريطانية والمشاريع التي تنفذها بريطانيا في لبنان لا سيما على الصعيد الاجتماعي.كما التقى وزير الداخلية بالمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، يرافقه نائبه منسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، والمساعد الخاص لينا القدوة، ومسؤولة الشؤون السياسية موريال رودريغيز.وتم خلال اللقاء البحث في دعم لبنان من أجل حث النازحين على العودة إلى بلادهم، إضافة إلى دعم الدول المانحة للبنان، لا سيما في الوضع الأمني والاقتصادي.// انتهى //18:11ت م0261