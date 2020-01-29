ظهران الجنوب 04 جمادي الآخر 1441 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسعقد المجلس البلدي لبلدية محافظة ظهران الجنوب اليوم, جلسته الطارئة الـ62 من دورته الثالثة في مقر المجلس برئاسة رئيس المجلس عوض فرحان الوادعي, وحضور أعضاء المجلس.وتضمن جدول الأعمال مناقشة ميزانية البلدية للعام المالي 1441 - 1442هـ .وأوضح الوادعي أن المجلس أقر الميزانية وخطة المجلس التي تقوم على ضرورة تفعيل العمل الميداني وتكثيف الجولات على المشاريع الجاري تنفيذها والتواصل مع الجمهور بعقد لقاءات مفتوحة معهم ، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس قاموا بعد الاجتماع بجولة ميدانية في عدد من أحياء شمال المحافظة، وتم رصد بعض النواقص والخدمات البلدية التي ستدرج ضمن مشاريع البلدية وفق المعايير التي وضعها المجلس.//انتهى//18:14ت م0263