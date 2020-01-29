العالية 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز العالية التابع لمحافظة صبيا الأحد القادم, دورة تدريبية بعنوان "مبادئ برمجة الأجهزة الذكية وصيانتها"، وذلك بمقر اللجنة.وأوضح رئيس اللجنة الحسين بن علي البهلول أن الدورة التي يقدمها المدرب إبراهيم جبر على مدى خمسة أيام تهدف إلى تعريف المتدربين بمكونات الأجهزة الذكية الخارجية والداخلية، وطريقة فكها وتركيبها، والقدرة على تشخيص العطل وإصلاحه، إضافةً إلى احتراف برمجة الأجهزة الذكية بأنواعها.وبيّن أن الدورة تأتي ضمن البرامج والفعاليات التي تنفذها اللجنة خلال العام الحالي.// انتهى //18:17ت م0265