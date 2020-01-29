الطائف 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واساختتمت جمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف اليوم، البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج ضمن سلسلة برامجها الأسرية، بهدف توعية وتثقيف الزوج بمسؤولياته الزوجية.وتطرق البرنامج إلى العديد جوانب أهمها الجانب النفسي والاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الشرعي والصحي، و شارك في البرنامج الذي نفذ على مدى ثلاثة أيام نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين في الجوانب الأسرية والاجتماعية.يذكر أن جمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف درجت على تنفيذ هذه البرامج بصفة دورية ومستمرة على مدار العام إيمانًا منها بضرورة تأسيس بيت الزوجية على أساس سليم والحفاظ على استقراره.// انتهى //18:19ت م0266