رفحا 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأقام نادي الحي الترفيهي بمدرسة عبادة بن الصامت المتوسطة بمحافظة رفحاء دورة تدريبية نوعية في "اللغات"، بحضور (30) متدرباً ، وذلك ضمن الدورات النوعية التي تقيمها أندية الحي الترفيهية بتعليم منطقة الحدود الشمالية،وقدم الدورة المدرب عايد مطر الشمري.وأوضح قائد النادي منور الشيحي، أن الفعاليات والبرامج في أندية الحي تجمع بين الأنشطة المنوعة،وبين المتعة والتحفيز على التعلم، إدراكًا بفاعلية ما يقدم من برامج في دعم حركة التحول لتحسين نمط حياة الفرد وتجويدها بزيادة مظاهر المشاركة الفاعلة وتعدد الخيارات؛كما تسهم في تكامل الشخصية بما يحقق للجميع توافقًا اجتماعياً، واستقراراً نفسياً في بيئة تربوية مشوقة وآمنة.// انتهى //18:32ت م0268