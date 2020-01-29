تبوك 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسعقد المجلس البلدي في محافظة البدع بمنطقة تبوك، اليوم جلسته العادية ال 56 برئاسة رئيس المجلس البلدي ابراهيم بن سالم القرعاني، بحضور رئيس بلدية المحافظة سعيد بن خليل السعيد وأعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس في مدينة البدع.وتم خلال الاجتماع مناقشة التقرير السنوي للمجلس للعام المالي 2019م والحساب الختامي لبلدية محافظة البدع، بالاضافة لمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من اعضاء المجلس الهادفة في مجملها لتسريع عملية تطوير مدينة البدع والمراكز والقرى التابعة للمحافظة.وفي ختام الاجتماع تم اتخاذ عدد من القرارت والتوصيات ومنها اختيار المتحدث الرسمي للمجلس للفترة الثالثة من الدورة الثالثة حيث اوكلت مهامها لرئيس المجلس.// انتهى //18:32ت م0269