الطائف 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واستنفذ أندية مدارس الحي للبنين والبنات في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف 22 برنامجاً تدريبياً لطلاب وطالبات التعليم العام في المجالات الرياضية والتقنية والمهنية والمهارات الأساسية، يقدمها نخبة من المدربين والمدربات التربويين والمحترفين ممن يمتلكون المهارات التدريبية اللازمة.وقد انطلقت في أندية مدارس الحي للبنات في الطائف 11 برنامجاً تدريبياً متنوعاً، منها رياضات الدفاع عن النفس ، والبرمجة والأمن السبراني، والروبوتات، وصيانة الجوالات، والخط العربي، وتستهدف مرتادات الأندية بمتابعة من ممثلة أندية الحي للبنات.فيما انطلق هذا الأسبوع أيضًا 11 برنامجاً تدريبياً في 11 نادياً للبنين، وينفذ هذه الدورات مختصون في الخط العربي، واللغة الإنجليزية، والروبورتات، وصيانة الإلكترونيات، ولعبة الكاراتية والتايكوندو.وتأتي هذه الدورات استشعارا لأهمية المرحلة التي يمر بها المجتمع في ضوء رؤية 2030 التي تهدف إلى تحسين مهارات ومعارف الطلاب والطالبات وتهيئتهم لسوق العمل.// انتهى //18:33ت م0270