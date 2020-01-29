الباحة 04 جمادى الأخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسنفذت لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بمنطقة الباحة " تراحم " اليوم ، برنامج هدية الأم لـ 30 أم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم المانع وأخوانه.وأوضح المدير التنفيذي للجنة على بن جمعان آل سرور أن اللجنة قدمت كذلك بالتعاون مع فاعلة خير ومؤسسة عبدالواحد البكيري دعماً لبرنامج إشراق وثقة، مشيراً إلى أن هذه لفتة خصصت للأم كونها يناط بها أعباء الأسرة في ظل غائب العائل .ونوه آل سرور بالتعاون والتكاتف التي تجدها اللجنة من أهل الخير الذي يبرهن على لحمة الجسد الواحد التي حث عليها المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، مشيراً إلى حرص صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة على الدور التوعوي والإغاثي للجنة.وأفاد المدير التنفيذي لـ "تراحم الباحة " أن برنامج إشراقة وثقة ما هو إلا تحول إيجابي لدور السجون الذي يعمل ويساهم على استعادة النزلاء لدورهم الطبيعي في الحياة وبلوغ هذا الهدف تقوم به إدارة السجون بكل تفاني بتفاعل ومساندة من قبل تراحم الباحة وكل شركاء سجون المنطقة لتحقيق ذلك الهدف النبيل والمساهمة بتحقيق رؤية وطننا الغالي ٢٠٣٠ .// انتهى //19:15ت م0291