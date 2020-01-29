مكة المكرمة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسدشن مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري اليوم, المعرض التعريفي لمبادرات الفرع في ملتقى مكة الثقافي للعام الحالي بعنوان "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" إحدى برامج وفعاليات الفرع لتحقيق أهداف المبادرات ونتائجها المتوقعة, وذلك في مقر الفرع بالعاصمة المقدسة .واشتمل المعرض على وسائل تعريفية تبرز أهمية اللغة العربية ودورها في إبراز الهوية العربية بين فئات المجتمع وأهمية التخاطب باللغة العربية في بيئة العمل وتقويم الخطابات الرسمية ورفع مستوى المحادثة والحوار بين أفراد المجتمع بانتقاء واستخدام المفردات والمصطلحات المناسبة.يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أطلق هذا المشروع مع بداية هذا العام وشارك فرع الرئاسة العامة بمبادرتين الأولى بعنوان "بلغتي أخاطب" تحت شعار "بلسان عربي مبين" والثانية بعنوان "بمنطقي ارتقي" تحت شعار "إليه يصعد الكلم الطيب".// انتهى //19:17ت م0293