الطوال 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسعقد المجلس البلدي لبلدية محافظة الطوال اليوم، اجتماعه الأول لعام ٢٠٢٠ م، برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن حسن حمدي، وذلك بمقر المجلس البلدي ببلدية الطوال.وجرى خلال الاجتماع إقرار البرنامج الزمني لاجتماعات المجلس العادية لعام ٢٠٢٠ م، وإعادة تشكيل لجانه بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية لعمل المجلس، وتقسيم القرى المخدومة من قِبل البلدية لمجموعتين بما يسهل متابعة احتياجاتها وزيارتها، واستعرض خطة العمل المقدمة من قسم الخدمات في البلدية تمهيداً لإقرارها ومتابعة العمل بها بعد استكمالها، واستعراض التقرير الربع سنوي الرابع لميزانية عام ٢٠١٩ م , والمعاملات الصادرة والواردة من المجلس .// انتهى //19:17ت م0294