الباحة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظة المندق وبعض المراكز التابعة لها، وعددا من منتزهات المنطقة ، ارتوت على إثرها الأرض.جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.كما شهدت مدينة الباحة وبعض المحافظات ضباب كثيف الذي أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية، فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسية إلى أخذ الحيطة والحذر وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات.// انتهى //19:21ت م0295