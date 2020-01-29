الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسانطلقت اليوم أولى جلسات "مجموعة تواصل المرأة العشرين" في مقر جمعية النهضة بالرياض، وذلك بالتزامن مع تسلم المملكة لقيادة مجموعة الدول العشرين للعام 2020 .وبدأ الاجتماع بكلمة لرئيسة مجموعة تواصل المرأة العشرين الدكتورة ثريا أحمد عبيد رحبت فيها بوفود مجموعات تواصل المرأة العشرين.بدوره أوضح معالي وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، "الشربا" السعودي لدى مجموعة العشرين الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، استقلالية مجموعة تواصل المرأة العشرين عن الحكومات، مؤكداً أهمية مخرجات هذه الاجتماعات التي من شأنها الخروج بالتوصيات والسياسات المتعلقة بالتمكين الإقتصادي للمرأة، وتعد جزءاً من عملية مجموعة العشرين، مبيناً أن المرأة في صميم أجندة مجموعة العشرين لهذا العام.وجرى خلال الاجتماع الاتفاق بين مجموعات تواصل المرأة العشرين على أربعة محاور ، تتمثل في الشمول التقني للمرأة، والشمول الاقتصادي للمرأة، والشمول في العمل، وشمولية المرأة في المناصب القيادية المعنية باتخاذ القرارات، مؤكدين أهمية مطالبة الدول الأعضاء بتقديم تقارير دورية على ما تم تنفيذه من القرارات التي اعتمدت الخاصة بتمكين المرأة الإقتصادي.مما يذكر أن مجموعة تواصل المرأة العشرين تتطلع إلى مواصلة إنجازات اليابان واستكمال سلسلة الاجتماعات للخروج بتوصيات وسياسات لها أثرها الناجح والمثمر في جميع مجالات تمكين المرأة اقتصادياً.// انتهى //19:22ت م0296