محايل 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واستفقد وكيل محافظة بارق إبراهيم بن عامر آل منشط اليوم، مركز ثلوث المنظر التابع للمحافظة في إطار الجولات التفقدية لمختلف المراكز التابعة للمحافظة للوقوف على احتياجات المواطنين.واستمع وكيل المحافظة " آل منشط " لشرح من رئيس المركز إبراهيم بن عبد الله الشهري عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات، فيما تجول على المشروعات التي تنفذها البلدية بالمركز، كما اطلع على مشروع تحلية المياه بالمركز .وقام آل منشط بزيارة لمركز الرعاية الصحية بمركز ثلوث المنظر وتجول داخل المركز واطلع على سير العمل والخدمات الطبية التي يقدمها المركز الصحي للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة ، والتقى بمدير مركز الرعاية الصحية والكوادر الطبية والفنية . وتفقد الشرطة والدفاع المدني وجمعية تحفيظ القران الكريم وجمعية البر الخيرية واستمع لشرح عن ماتقدمه الجمعيات بالمركز.وأكد " ال منشط "، أن الجولة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.// انتهى//19:26ت م0297