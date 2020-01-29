الرياض 4 جمادى الآخرة 1441 الموافق 29 يناير 2020 واس.تشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بكلية الإدارة والأعمال بالتعاون مع مركز دعم وتطوير الأعمال في ملتقى بيبان الرياض الذي يعد الملتقى الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، وذلك في مركز واجهة الرياض للمؤتمرات والمعارض .وتتمثل مشاركة الجامعة في جناح تعريفي لكلية الإدارة والأعمال، وذلك لإبراز الدور الذي تقوم به الجامعة من خلال البرامج والمبادرات لنشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وخلق بيئة داعمة لرائدات الأعمال.وتعدّ كلية الإدارة والأعمال رائدة في مجال تعليم ريادة الأعمال، حيث بدأت بتدريس مقررات في ريادة الأعمال منذ عام 2014م ، كما تدرس ريادة الأعمال كمقرر متطلب في أربع كليات، إضافة إلى تقديم ماجستير في ريادة الأعمال.كما تضم الجامعة مركزًا لدعم وتطوير الأعمال الذي يقدم العديد من البرامج والأنشطة والمعسكرات التدريبية لنشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الطالبات، ودعم المشاريع الريادية المبتكرة لرفع مشاركة المرأة بالناتج المحلي الإجمالي السعودي.ومن جانب آخر ستطلق كلية الإدارة و الأعمال خلال هذا الملتقى مقرر "أساسيات ريادة الأعمال" لطالبات الجامعة، الذي يعدّ المقرر الأول من نوعه في ريادة الأعمال، ويُقدّم بشكل إلكتروني ١٠٠٪ وباللغة العربية، حيث تم تصميمه بشكل كامل من قبل كفاءات سعودية في مجال ريادة الأعمال و متخصصات بالتعليم الإلكتروني بأحدث الوسائل التقنية وما توصلت له التكنولوجيا والتصميم في أساليب التعليم، حيث تم تصميمه بشكل تفاعلي يحاكي الـ Gamification.وتم وضع خطة لإطلاق المقرر بحيث يتم تقديمه خلال هذا الفصل في عدد من الكليات إلى أن يُقدم لجميع طالبات الجامعة، وذلك بهدف تزويد الطالبة بالمعارف والمهارات اللازمة لتحويل الأفكار والابتكارات إلى مشاريع على أرض الواقع وفق قواعد إنشاء المشاريع الريادية السليمة، كما يهدف إلى تعزيز الفكر الريادي والإلمام بمبادئ وأسس ريادة الأعمال وكيفية تحويل الأفكار إلى مشاريع ريادية، ومعرفة المبادئ الأساسية والمتطلبات لإنشاء مشروع ريادي جديد.يذكر أن الملتقى يُعنى بتهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموّها، ويحفّز دخول منشآت جديدة للسوق باحتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال وإنشاء المشاريع، وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة، والتعرف على مراحل استقطاب المستثمرين، وخطوات إجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين، كما يقدم لهم استشارات في كيفية استثمار وتجارب الآخرين لتوسيع مداركهم الإدارية في بناء هيكل مشاريعهم وإنجاحها.ويتخلل الملتقى برامج تدريبية وورش عمل مختلفة تهدف إلى التأهيل الشامل لبناء قدرات رواد الأعمال الطموحين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوعي في المهارات الأساسية التي من تمكّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من ممارسة أعمالهم بالشكل الصحيح، ودعم الخدمات.//انتهى//19:34ت م0298