الرباط 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واساستضافت مدينة طنجة شمال المغرب اليوم أعمال اجتماع مجلس الإدارة واجتماع الجمعية العامة للاتحاد العربي للكهرباء اللذين انعقدا برئاسة المدير العام للمكتب المغربي للكهرباء والماء عبد الرحيم الحافظي، ومشاركة المديرين العامين لشركات الكهرباء العربية أعضاء الاتحاد العربي للكهرباء.وصادق أعضاء مجلس الإدارة على الهيكل التنظيمي الجديد للاتحاد، وخارطة طريق تنفيذ رؤيته الإستراتيجية الجديدة التي ستمكن الاتحاد وشركات الكهرباء العربية من فرض مكانتها في قطاع الطاقة العالمي.من جهة أخرى وافق مجلس الإدارة على عدة قرارات تتعلق بالتسيير، لاسيما برنامج الأنشطة الخاص بالسنوات الخمس المقبلة والتقرير المالي، إضافة إلى تحديث الموقع الإلكتروني للاتحاد.وأوضح الكاتب العام للاتحاد العربي للكهرباء المدير العام لشركة الكهرباء الأردنية أمجد الرواشدة أن هذه الاجتماعات المنعقدة بالمغرب تهدف إلى مناقشة الأبعاد الرامية إلى تنمّي العلاقات وتبادل التجارب بين الدول الأعضاء، وتعزيز مفهوم التبادل الطاقي بين شركات الكهرباء العربية الأعضاء في الاتحاد.ويهدف الاتحاد العربي للكهرباء الذي تأسس سنة 1987 - ويضم شركات عربية للكهرباء تمثل 19 دولة - إلى تعزيز التنسيق بين الدول العربية الأعضاء في مجال الكهرباء وتطوير قطاع الكهرباء في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع.// انتهى //19:57ت م0302