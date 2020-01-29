الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسرفع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العصيمي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وعبر العصيمي عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على آداء مسؤولياته وواجباته في خدمة الدين ثم المليك والوطن.كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند على ثقته ودعمه ومساندته داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والاستقرار .// انتهى //20:48ت م0310