ملبورن 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسودع الإسباني رافايل نادال المصنف أول عالميا اليوم، بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب بعد خسارته من النمساوي دومينيك تييم المصنف خامسا بنتيجة 7-6 (7-3) و7-6 (7-4) و4-6 و7-6 (8-6)، وذلك ضمن ربع نهائي البطولة.ورفع تييم الباحث عن أول القابه الكبرى رصيده إلى خمسة انتصارات على نادال، المتوج مرة في ملبورن عام 2009، مقابل تسع خسارات، ليلتقي في نصف النهائي مع الألماني الكسندر زفيريف .// انتهى //20:50ت م0311