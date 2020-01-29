بريدة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واساختتمت اليوم الدورة التدريبية "أسس الحياة الزوجية "، للمتزوجات حديثاً، واستمرت ليومين ، بتنظيم من مركز مهارات للتدريب النسائي، المختص بتقديم البرامج والدورات التدريبية التابعة لجمعية أسرة ببريدة، برعاية وإشراف من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك في قاعة التدريب بمقر جمعية أسرة النسائي بحي الصفراء.واستهدفت الدورة الفتيات المتزوجات حديثاً، فيما ركّزت الدورة على شرح مفهوم الزواج الناجح، واستعراض أسس الحياة الزوجية الناجحة، والتأكيد على أهمية الحوار في الزواج، وطرح خلال الدورة ماهية ومفهوم الزواج والعلاقة الزوجية، وعدد الأنماط الشخصية المتعددة وكيفية التعامل معها، وطرح نماذج من الأفياء الزوجية من بيت النبوة.// انتهى //20:51ت م0312