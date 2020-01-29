صوفيا 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسقام صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بزيارة رسمية لجمهورية بلغاريا اليوم، استهلها بعقد جلسة مباحثات رسمية مع معالي نائبة رئيس مجلس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا إيكاتيرينا زاخاريفا، بمقر وزارة الخارجية البلغارية.وتم خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون والتنسيق المتبادل إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.وعقب جلسة المباحثات أدلى سمو وزير الخارجية ومعالي وزيرة خارجية بلغاريا بتصريحات لوسائل الإعلام، نوها خلالها بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وعبرا عن التطلع إلى تكثيفها والدفع بها لآفاق أرحب في المجالات كافة.كما أوضح سموه بأن المحادثات كانت مثمرة وبناءة تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أنه تم الاتفاق على تكثيف الجهود للتصدي للتهديدات المشتركة والمتمثلة في التطرف والإرهاب، وكذلك مواصلة العمل والتنسيق في المنظمات الدولية بما يخدم مصالح البلدين، منوهًا بتطابق المواقف بين البلدين تجاه العديد من الملفات.حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا مسفر بن عبدالرحمن آل غاصب، والوفد المرافق لسموه.// انتهى //20:58ت م0313